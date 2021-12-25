قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، إنّ هناك تزايدًا فى الأزمات الطبيعية في العالم والتجهيزات، معتبرًا أنه ليس هناك قدرة في الوقت الحالي على مواجهة هذه الأزمات.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة: "تعلمنا كثيرًا من الحضارات الغربية لكن هناك فجوة كبيرة فى الوعى والتخلف يجعلنا باستمرار فى درجة لعدم تقدير الحياة جيدًا".



وأشار إلى المعاناة من زيادة النسل رغم الدخل المحدود، وتابع: "العمل على الوعى له علاقة بأن الناس تنظر دائما بأن الماضي دائما أفضل من المستقبل، وتمجيد الواقع بما فيه ناقص عندنا شويه وتمجيد الواقع يحتاج لاهتمام أكثر".