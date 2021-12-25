 2 يناير.. مناقشة «ست زوايا للصلاة» لأميرة بدوي بصالون العين الثقافي - بوابة الشروق
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2 يناير.. مناقشة «ست زوايا للصلاة» لأميرة بدوي بصالون العين الثقافي

أسماء سعد
نشر في: السبت 25 ديسمبر 2021 - 8:19 م | آخر تحديث: السبت 25 ديسمبر 2021 - 8:19 م

يستضيف صالون العين الثقافي بمقر الدار، حفل مناقشة وتوقيع المجموعة القصصية "ست زوايا للصلاة"، للكاتبة والمترجمة أميرة بدوي، يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022، وذلك في الساعة السابعة مساءً.

من المقرر أن يناقش المجموعة الأستاذ الدكتور محمد سليم شوشه أستاذ الأدب العربي بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، والأستاذ مدحت صفوات، ويدير المناقشة الاستاذ مصطفى الطيب، بحضور الدكتورة فاطمة البودي مدير عام دار العين للنشر.

أميرة بدوي؛ قاصة ومترجمة، صدر لها المجموعة القصصية "ست زوايا للصلاة"، والتي وصلت للقائمة الطويلة لجائزة ساويرس الثقافية لعام 2021، وقدمت في مجال الترجمة العربية (تائهة في الحي الإسباني - هيدي جودريتش)، والترجمة العربية لرواية (أورلاندو- فيرجينيا وولف)، الترجمة العربية لرواية (غرفة يعقوب- فيرجينيا وولف).

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