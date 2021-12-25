التعليم العالي: زيادة أبحاث القومي لعلوم البحار المنشورة دوليا لـ370 بحثا خلال عام 2021

تلقى وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد حول حصاد أداء المعهد لعام 2021.

وأوضح التقرير، أن أهم المشروعات البحثية بالمعهد الممولة من جهات مختلفة، ومنها: "مشروع هجرة الكائنات البحرية بين البحر المتوسط والبحر الأحمر"، ومشروع "دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع التطوير الجديد للمجرى الملاحي لقناة السويس من الجهة الجنوبية" والممولان من هيئة قناة السويس، ومشروع "غلق الدائرة للمحاصيل المحمية: إحكام الحلقة حول الصوب الزراعية فى البحر المتوسط" والممول من الاتحاد الأوروبي، ومشروع المحطات النووية الضبعة.

كما شملت المشروعات دراسة القياسات البحرية للساحل، ودراسات بيئية بتمويل من وزارة الكهرباء، والبرنامج القومى للرصد البيئي للبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، والبرنامج القومى للرصد البيئي للبحيرات المصرية بتمويل من وزارة البيئة، ودراسة الكشف عن الآثار الغارقة المدفونة بالميناء الشرقى بالتعاون مع وزارة الآثار، والبحث عن الثروات التعدينية بالبحر المتوسط بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية، وزارة البترول.

وأشار التقرير إلى أن المعهد شهد تقدمًا ملحوظًا في الأداء البحثي خلال عام 2021 حيث وصل إجمالي الأبحاث المنشورة 370 بحثًا خلال عام 2021، كما شهد عام 2021 جودة فى النشر العلمي بالمعهد حيث إن 50% من الأبحاث تم نشرها في 10% من أعلى المجلات تأثيرًا على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن أكثر من 16% من الأبحاث المنشورة خلال عام 2021 تم إدراجها ضمن 10% من الأبحاث الأعلى استشهادًا على مستوى العالم، وبحلول نهاية عام 2021 تم إدراج حوالي 25% من أبحاث المعهد ضمن 1% من الأبحاث الأعلى استشهادًا على مستوى العالم.