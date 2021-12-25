تحدث المطرب علي الحجار، عن علاقة الصداقة الكبيرة، التي تجمعه بالفنان محمد الحلو، موضحًا أنهما متفاهمان على الدوام، ولم يختلفا سوى مرة واحدة.

وقال خلال حوارهما مع الفنان أمير كرارة، في برنامج "سهرانين"، على قناة "ON"، إنّهما اختلفا بسبب مطرب آخر ألح على "الحجار" تقديم أغنية "بلادي أنا ابنك"، لكن الحلو كان رافضا لذلك بشدة.

وأضاف أنّ محمد الشيخ ملحن هذه الأغنية، كان قد باعها لكليهما، واكتشفا ذلك لاحقا، فأصبحت الأغنية ملكهما سويا، وبالتالي لا يستطيع السماح لغيره بتقديمها بدون الرجوع للحلو.

وتابع: "الملحن باعها لنا إحنا الاتنين من ورا بعض، فبقت بتاعتنا سوا، وبقينا بنغنيها سوا في مكان ما، لكن كان في مطرب تالت نفسه يغنيها معانا وكل يوم يطلب مني ده".

وأكمل: "المطرب ده كل يوم يقول لي عاوزه أغنيها معاكم، لكن محمد الحلو يقول لي لأ مش هيغني هيبوظ الأغنية، وأنا أقوله الراجل بيتحايل عليا، لكن هو يقولي نوع الغنا والتلحين ده مش لايق على خامة صوته.. فضلت اتحايل عليه لحد ما وافق، وفعلا المطرب ده معرفش يقدمها صح، فقالي شفت مش قلت لك هيبوظها.. هضربكم أنتم الاتنين.. ومحمد إيده طويلة عموما".