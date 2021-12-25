مصطفى بكري: الصعيد مثقل بالهموم لكن الحال سيتغير بفضل الرئيس السيسي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصعيد مصر، بداية جديدة لوضع الصعيد على خريطة التنمية، وانتهاء عصر التهميش إلى الأبد.

وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد": "الصعيد مثقل بالهموم، لكن بفضل ثقة الصعايدة في القائد عبد الفتاح السيسي، سيتغير الحال إلى الأفضل".

وتابع: "هناك مشروعات تنموية عظيمة تستعين بحوالي نصف مليون من العاملين، وهذا يبعث أمل كبير في الازدهار رغم التحديات التي تواجه مصر".

وأشار بكري، إلى أن الشعب المصري يعرف جيدا من معه ومن عليه، على الرغم من خروج بعض القوى ببيانات تشكك في مواقف ظاهرة للعيان، لكن هناك من لا يريد أن يرى أو يسمع.

وتابع: "ندرك أن مصر هدفا لهم، والمؤامرة ليست هينة لكن بالتأكيد الرجال في كل مكان ووقت وزمان".