أكد كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، أن القطاع الصناعي بات شريكا في التنمية عبر مشروعات كبرى عززت التنمية الاقتصادية.

وأوضح الكتاب، أن استثمارات المشروعات التي تم تنفيذها وجارٍ العمل في انجازها بالقطاع الصناعى في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، بلغت 64.7 مليار جنيه.

ووفقا لما ورد في كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق" والذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر، فقد استعرض عدد المشروعات التي قامت بها هيئة التنمية الصناعية والتى بلغ عددها 38 مشروعا تم إنجازها وجارٍ تنفيذها بتكلفه بلغت 20.3 مليار جنيه.

وكشف الكتاب، الذي أهدى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نسخة منه للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقع عليها رئيس الجمهورية خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول عدد من المشروعات التنموية بنطاق الصعيد، ما قامت به هيئة التنمية الصناعية بإتمامه وجارٍ تنفيذه من المجمعات الصناعية، حيث بلغت عدد المجمعات المستهدف تنفيذها 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة وتبلغ تكلفتها 10 مليارات جنيه والتي تضم 5046 وحدة إجمالي وتوفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

كما أشار الكتاب، إلى 6 مجمعات صناعية جار الانتهاء من إنشائها بإجمالي 6.2 ألف وحدة، كاشفا عن انتهاء 11 مجمعا صناعيا تم طرحها بإجمالي عدد وحدات 5.2 ألف وحدة وبتكلفة بلغت 2.3 مليار جنيه تكلفة تطوير 4 مناطق صناعية بمحافظتي قنا وسوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية.

وبين أن 5 مناطق صناعية تم إنشاؤها بنظام المطور الصناعي باستثمارات متوقعة تبلغ 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.

وأشار الكتاب إلى اهتمام الحكومة بصناعة الجلود وظهر ذلك في إنشاء مدينة الجلود بالروبيكي والتي بلغت تكلفتها 1.7 مليار جنيه بمراحلها الثلاث والتى تقام على مساحة 5.40 مليون متر 2 أراضي تم طرحها للمناطق الصناعية للمستثمرين، منها 2.31 مليون متر 2 بها المرافق.

ووفقا لما تضمنه الكتاب فقد تم انجاز1.17 ألف منشأة صناعية تم منحها موافقات وتراخيص، و49 ألف رخصة تشغيل، و25.5 ألف رخصة بناء، و1.40 ألف شهادة سجل صناعي.

كما تم توقيع 3 اتفاقيات لإنشاء مناطق صناعية وذلك في إطار تعزيز تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار، وذلك بجانب إطلاق برنامج تنمية الموردين المحليين وإطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر.

كما كشف الكتاب عن عدد المستفدين من خدمات المراكز التكنولوجية فى مختلف القطاعات الصناعية والذي يبلغ عددها نحو 17 ألف شركة، كما تم تقديم خدمات الدعم الفني لعمل أكثر من 30 علامة تجارية.

وأشار الكتاب، إلى تكلفة 29 مشروعا خاصا بتنمية المناطق الصناعية بلغت تكلفتها 4.36 مليار جنيه جار تنفيذها، أبرزها 117هنجرا بالروبيكي للصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مدينة للصناعات النسيجية بمدينة السادات و7 مجمعات بالجلالة بإجمالي 13 مصنعا.

كما لفت الكتاب، إلى الجهد المبذول في تطوير البنية التحتية في الطرق والكهرباء وتوفيرها للمستثمرين في قطاع الصناعة.

وأشار في هذا الصدد، إلى محطة محولات اللاهون جار إنشائها 100كم أطوال طرق المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد وشبكات المرافق (المرحلة أولى ) بجانب إنشاء خط انحدار (القاهرة الجديدة / محطة الجبل الأصفر) بالإضافة إلى إنشاء 3 مناطق استثمارية (الصف – بنها – ميت غمر) وساحات التداول.