قال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أوكسفورد، إن هناك تخوف عالمي من متحور "أوميكرون"، وذلك بعد إعلان سرعة انتشاره مقارنًا بمتحور "دلتا بلس"، مشيرًا إلى أن الإصابات بالمتحور الجديد لا تتجاوز عشرات الآلاف حول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى" اليوم الجمعة، أن متحور أوميكرون يعتبر متحور من سلالة دلتا بلس والتي بها 22 طفرة متحورة، بالإضافة إلى أن متحور أوميكرون به أكثر من 44 طفرة، لافتًا إلى أن الإصابات المسجلة حاليًا ليست فقط بالمتحور الجديد، ولكن بجميع السلالات التي ظهرت من فيروس كورونا.

واستكمل، أن أعراض المتحور الجديد تختلف عن سلالة دلتا من حيث عدم فقدان حاستي الشم والتذوق، مشيرًا إلى أن الجرعات أثبت أنها فعالة ضد المتحور، حتى دون تلقي الجرعة الثالثة المعززة، ولكن نناشد بتلقيها حفاظًا على الجهاز المناعي.

وتابع، أنه يجب على المواطنين التفرقة بين أعراض الإصابة بكورونا وبين أعراض البرد والإنفلونزا، لافتًا إلى أن أبرز علامات الإصابة بكورونا هو فقد حساسية الشم والتذوق، وضيق التنفس في البداية والسعال الجاف.