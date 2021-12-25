 صابر الرباعي: كنت مرشحًا لدور أشرف عبد الباقي في «حب البنات» - بوابة الشروق
السبت 25 ديسمبر 2021 3:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

صابر الرباعي: كنت مرشحًا لدور أشرف عبد الباقي في «حب البنات»


نشر في: السبت 25 ديسمبر 2021 - 2:45 ص | آخر تحديث: السبت 25 ديسمبر 2021 - 2:45 ص

كشف الفنان التونسي صابر الرباعي، أن كان مرشحًا للمشاركة في فيلم حب البنات لكنه لم يوافق.

وقال خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس": "اتعرض عليا أعمال فنية وأنا ما زلت ابحث عن نفسي كمطرب يغني مش يمثل وعمرو عرفة كان وجه لي الدعوة زمان في فيلم حب البنات مع ليلى علوي وحنان ترك".

وأضاف أنّ رُشِّح لدور الفنان أشرف عبد الباقي، متابعًا: "الفيلم مكنش مناسب ليا، وحاليا ممكن أمثل".

وأكمل: "صديقي المخرج اللبناني وليد نصيف كلمني مرة ولنا أعمال مع بعض 16 سنة، واقترح عليا نعمل فيلم ونخلق سيناريو يناسبني وعجبتني الفكرة ولكن لم نصل إلى التنفيذ الفعلي واليوم إذا عرض عليا فيلم وأحس نفسي فيه هعمله".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك