صابر الرباعي: كنت مرشحًا لدور أشرف عبد الباقي في «حب البنات»

كشف الفنان التونسي صابر الرباعي، أن كان مرشحًا للمشاركة في فيلم حب البنات لكنه لم يوافق.

وقال خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس": "اتعرض عليا أعمال فنية وأنا ما زلت ابحث عن نفسي كمطرب يغني مش يمثل وعمرو عرفة كان وجه لي الدعوة زمان في فيلم حب البنات مع ليلى علوي وحنان ترك".

وأضاف أنّ رُشِّح لدور الفنان أشرف عبد الباقي، متابعًا: "الفيلم مكنش مناسب ليا، وحاليا ممكن أمثل".

وأكمل: "صديقي المخرج اللبناني وليد نصيف كلمني مرة ولنا أعمال مع بعض 16 سنة، واقترح عليا نعمل فيلم ونخلق سيناريو يناسبني وعجبتني الفكرة ولكن لم نصل إلى التنفيذ الفعلي واليوم إذا عرض عليا فيلم وأحس نفسي فيه هعمله".