تدريبات منفردة لمعلول وأيمن أشرف استعدادا لفيوتشر

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أدى علي معلول وأيمن أشرف، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كل منهما جلسة تدريبات بدنية واستشفائية على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخصص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني جانبًا من التدريبات للثنائي أيمن أشرف وعلي معلول، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، وذلك للتخلص من الإجهاد العضلي.

وشهد مران الفريق انتظام لاعبي الفريق الدوليين في التدريبات الجماعية، التي أقيمت عصر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر في الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.