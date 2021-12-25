 بيت الإنشاد الديني يكرم أصغر منشدة في القليوبية - بوابة الشروق
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بيت الإنشاد الديني يكرم أصغر منشدة في القليوبية

محمود عواد
نشر في: السبت 25 ديسمبر 2021 - 5:19 م | آخر تحديث: السبت 25 ديسمبر 2021 - 5:19 م

اجتازت الطفلة المنشدة رقية محمد جبر، ابنة قرية كفر الرجالات التابعة لمركز طوخ، اختبارات مؤسسة بيت الإنشاد الديني التي نُظمت على مستوى الجمهورية.

واختيرت المنشدة رقية صاحبة التسعة أعوام لتكون أصغر منشدة تلتحق بالدورة التدريبية لمدرسة الإنشاد الديني بين أكثر من 170 منشدا ومبتهلا، وذلك تحت إشراف كبار المنشدين المصريين على رأسهم ياسين التهامي وطه الإسكندراني.

وكرم نقيب المنشدين والمبتهلين ياسين التهامي طلاب الدفعة الحادية عشر والدفعة الثانية عشر من خريجي مدرسة الإنشاد في مركز الحرف والخزف بصندوق التنمية الثقافية بالفسطاط.

وأوضح التهامي أن مدرسة الإنشاد الديني تنتج جيلا جديدا من المداحين والمُنشدين والمبتهلين الذين لديهم القدرة على إخراج الإحساس والصوت النقي بعدما تم تدريبهم علي أعلى مستوى.

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