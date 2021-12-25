الملكة إليزابيث تتذكر زوجها الراحل الأمير فيليلب في رسالة الكريسماس

وجهت الملكة اليزابيث الثانية رسالة شخصية فى اول خطاب تليفزيونى لها بمناسبة عيد الميلاد منذ وفاة زوجها الأمير فيليب، قائلة إن المملكة المتحدة مازالت قادرة على التمتع بموسم الاعياد حتى فى الوقت الذى يعنى فيه الوباء المستعر عدم الاحتفال بنفس القدر من الحرية .

وأضافت: "بالرغم من أنه وقت للسعادة الغامرة والابتهاج للكثيرين، فإن عيد الميلاد (الكريسماس) يمكن أن يكون صعبا على الذين فقدوا أحبائهم .. وهذا العام خصوصا .. وأنا أفهم السبب"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الملكة إليزابيت إن "الحياة، بطبيعة الحال، تتكون من فراق نهائي بالإضافة إلى اللقاءات الأولى .. وبقدر ما أفتقده أنا وعائلتي، أعرف أنه يريدنا أن نستمتع بعيد الميلاد".

يشار إلى أنه خلال العام الجاري تزايد القلق بشأن صحة الملكة، حيث اضطرت إلى الانسحاب من عدة مناسبات في الخريف، وأمضت ليلة بالمستشفى في تشرين أول/أكتوبر.