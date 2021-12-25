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حسن خالد نائبا لرئيس الاتحاد العربي للرجبي

علي البحيري
نشر في: السبت 25 ديسمبر 2021 - 8:08 م | آخر تحديث: السبت 25 ديسمبر 2021 - 8:08 م

نجح حسن أحمد خالد نائب رئيس الاتحاد المصري للرجبي في الفوز بنفس المنصب في انتخابات الاتحاد العربي والتي أقيمت مساء اليوم السبت.

وأقيمت أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي عن طريق الفيديوكونفرانس نظرًا لظروف فيروس كورونا والتي تهدد حركة الطيران العالمية.

واحتفظ الإماراتي قيس الظالعي بمنصبه كرئيسًا للاتحاد العربي لفترة جديدة، كما فاز اللبناني عبد الله جمال بمنصب النائب الثاني.

ويسعى مسؤولو الاتحاد المصري للعبة برئاسة حسام صاحب في خلق كوادر جديدة داخل كافة الاتحادات سواء القارية أو الدولية.

الجدير بالذكر، أن مصر استضافت مؤخرًا بطولة شمال إفريقيا للرجبي على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وشارك بها 5 دول هي "تونس - ليبيا - الجزائر - السنغال - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف".


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