محافظ جنوب سيناء يهنئ الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، زيارة لكنيسة بازيليك العذراء سيدة السلام " للكاثوليك" بمدينة شرم الشيخ، يرافقه وفدا من القيادات التنفيذية بالمحافظة لتقديم التهنئة بالعيد.

واستقبل المحافظ والوفد المرافق له المطران مكاريوس توفيق، المطران الفخري لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للكاثوليك، والأب أرميا نشأت، راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك بشرم الشيخ.

وقدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة للأفباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وعموم المصريين بمناسبة العام الميلادي الجديد متمنياً دوام المحبة والسلام بين جموع الشعب المصري.

كما حرص المحافظ على الإلتقاء بالجاليات الأجنبية التي كان أغلبها من الإيطاليين الزائرين للمحافظة، وبعض المقيمين، لتقديم التهنئة لهم بعيد الميلاد.

وأقامت الكنيسة القداس الأول للجاليات الأجنبية، تلاه قداس للمصريين الكاثوليك المقيمين والزائرين لمدينة شرم الشيخ.