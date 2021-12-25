صابر الرباعي: عمري ما أبرر الخيانة لنفسي تحت مسمى الحب

أكّد المطرب التونسي صابر الرباعي، رفضه تبرير الخيانة تحت مسمى الحب.

وقال خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس": "عمري ما أبرر الخيانة لنفسي وأسميها حب.. الخيانة اسمها خيانة في الأول والآخر، والحب حاجة ثانية، وأنا حبيت الشخص اللي اخترته في النهاية وقررت أكمل معاه حياتي".

وأوضح أن هناك فارقًا كبيرًا بين تكرار الحب والخيانة، وتابع: "ممكن الشخص يحب مرة واتنين وثلاثة إنما مش في نفس الوقت ولما يبقوا فى نفس الوقت يبقى خيانة وبالنسبة لى لا أسمح لنفسي بأني أخوض في هذا الشيء أو احكي فيه".

وأقر الرباعي، بأنّ عمله الفني أثر على ارتباطه بأبنائه وعدم قدرته على مشاهدتهم كثيرا، قائلا: "النجومية والشهرة أخذتني من أبنائي وكنت مجبرًا، لكن بحب أعوض معهم وأولادي الكبار معشتش معهم كثير وكنت مجبر إنى مشفهمش وهما بيكبرو وأحاول اني اعوض الصغيرين لإني عندي مكانتي الآن".