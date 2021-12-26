سنغافورة: السماح للراغبين في تلقي الجرعة المعززة بالتوجه إلى مراكز التطعيم بدون حجز

يمكن للراغبين في تلقي جرعة معززة من لقاحي فايزر/ بيونتيك أو موديرنا في سنغافورة، ممن مر على تلقيهم الجرعة الثانية ما لا يقل عن خمسة أشهر، ولم يتلقوا رسالة قصيرة لتحديد موعد، أن يتوجهوا مباشرة إلى أي مركز تطعيم.

وذكرت وزارة الصحة أنه يمكن للأشخاص الذين حصلوا على جرعتين من لقاح سينوفاك/ كورونافاك أن يتوجهوا إلى مراكز تطعيم محددة للحصول على الجرعة الثالثة، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" في سنغافورة.

ويمكن للأشخاص الذين تجاوزوا 60 عاما ممن حصلوا على جرعتين من لقاح سينوفاك أن يتوجهوا أيضا إلى المراكز التي تعطي لقاحات فايزر، للحصول على الجرعة المعززة.

وقالت وزارة الصحة في بيان: "في ظل زيادة حالات أوميكرون عالميا ومحليا، باتت هناك حاجة للحصول على جرعة معززة من أجل حماية أفضل".

وأضافت الوزار ة أنه حان موعد حصول نحو 29 ألف شخص، ممن حصلوا على جرعتين من لقاح سينوفاك، على جرعة ثالثة.