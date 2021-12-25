ضبط مدير مصنع سيراميك جمع 50 ألف لتر سولار مدعم دون موافقه من الجهات المختصة

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ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على مدير مصنع سيراميك بالإسكندرية لتجميعه 50 ألف لتر سولار المدعم دون الحصول على موافقه من الجهات المختصة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مصنع للسيراميك كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية) لمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع السلع البترولية المدعمة، حيث يجمع كميات من السولار المدعم داخل تنكات حديدية دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة ودون اتباع اشتراطات السلامة المهنية والحريق، مستخدماً طلمبة ومسدس لتموين المعدات والسيارات.

وتم ضبط (50 ألف لتر من المواد البترولية "سولار" داخل تنكات حديدية بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها ومجهولة المصدر).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.