تعرف على مجلس إدارة نادي النصر الجديد برئاسة عمرو عبد الحق

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اكتسح الدكتور عمرو عبد الحق وقائمته انتخابات نادي النصر التي أقيمت مساء الجمعة للدورة الانتخابية 2021 - 2025.

وحسم عمرو عبد الحق منصب الرئاسة لدورة جديدة مع فوز قائمته بجميع المناصب في الانتخابات التي حضرها ٧٣٥٧ وكان بينهم ٦١١٤ صوت صحيح و ١٢٤٣ صوت باطل.

وجاء عدد الأصوات الصحيحة ٦١١٤ صوت والباطلة ١٢٤٣ صوت.

وفاز في الرئاسة الدكتور عمرو عبد الحق بعد تحقيقه ٢٩٥٢ صوت وفي منصب النائب فاز أشرف لطفي جرجس بتحقيق ٢٣٦٤ صوت وفي منصب أمين الصندوق فاز حسن محمد إسماعيل بعدد أصوات ٢٨١٣ .

وفي العضوية فوق السن فاز كلا من إبراهيم المرعشلي بعدد أصوات ٢٥٨٨ صوت وأحمد الأحمر بعدد أصوات ٢٦١٣ صوت والمستشار أحمد حمدي بعد تحقيقه ٢٤٤٦ صوتا ورامي خليل بعدد أصوات ٢٣٤٥ ومحمد مدبولي بعدد أصوات ٢١٧٧ ومصطفى رسمي بعد تحقيقه ٢٤٥٨ صوت.

وفي العضوية تحت السن فاز كلا من أحمد علي حسان بتحقيق ٢٩٧٧ صوت ورامي هاني أمين بعدد أصوات ٢٤٤٨ وندى حسن بعد تحقيقها عدد اصوات يبلغ ٢٧٣٠.

وحضر الانتخابات ما يقرب من ٧٥٠٠ عضو بالجمعية العمومية وأدلوا بأصواتهم فى 30 لجنة انتخابية تحت إشراف قضائى كامل برئاسة ثلاثة من كبار المستشارين و 25 قاضى بواقع قاضى لكل لجنة.