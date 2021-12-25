احتفالية بمناسبة مرور 90 عاما على الكنيسة الإنجيلية في دمنهور

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نائبا عن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، احتفالية الكنيسة الإنجيلية في البحيرة، بمناسبة اليوبيل الفضي للقس أمجد أيوب ومرور 90 عاما على الكنيسة الإنجيلية بدمنهور، بحضور الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس چورچ شاکر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، وكامل غطاس رئيس مدينة دمنهور، وممثلى الأزهر والأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال كلمتها، نقلت نائب المحافظ تحيات وتهنئة محافظ البحيرة، الذي يؤكد دائما أننا تجمعنا مائدة المحبة والمودة ومكارم الأخلاق؛ لنباهي الدنيا بقاماتنا الدينية والفكرية العالية، أزهر وكنيسة، معربة عن سعادتها بالتواجد للاحتفال بمرور 90 عاما على إنشاء الكنيسة الإنجيلية واليوبيل الفضي لخدمة القس أمجد أيوب رئيس مجمع مشيخة الدلتا، وراعي الكنيسة الإنجيلية بدمنهور، تلك الكنيسة العريقة التى تقدم خدمات رائعة للمسيحيين والمسلمين.

وأشارت إلى أنه لا يمكن أن نغفل الدور الكبير التي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، التي تعد واحدة من أكبر الهيئات التنموية وتعمل لخدمة ملايين المواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في كل المجالات التنموية، وكذا المشاركة في تقديم خدمات لـ"القادرون باختلاف"، وتوفير أجهزة تعويضية وكراسى حركية، وإنشاء وحدة التأهيل بالجمعية الخيرية بمنشأة علوبة مركز أبو المطامير، بالتعاون مع "صندوق عطاء"، فضلا عن اشتراك الهيئة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة، وتوفير سكن كريم لمحدودى الدخل، وتنمية مهارات وقدرات المتطوعين بقرى المبادرة، وتنظيم قوافل طبية شاملة، وتوفير إغاثات ومواد غذائية ومطهرات.

وخلال كلمته وزيارته الأولى لمحافظة البحيرة، أكد الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أن الأسبوع المنقضي، شهد منه عدة زيارات لعدد من الكنائس الإنجيلية بمدن ومحافظات مصر، التى تشهد مرحلة من الاستقرار والأمان فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفى نهاية الاحتفالية، قدمت بلبع بالإنابة عن محافظ البحيرة، درع المحافظ للقس أمجد أيوب، كما قدم الدكتور أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، درع الطائفة للواء المحافظ، كما قدم القس أمجد أيوب لنائب المحافظ، درع الكنيسة.