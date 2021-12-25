نجم إنجلترا السابق يحذر ليفربول من التفريط في صلاح

تغنى حارس مرمى منتخب إنجلترا وفريق توتنهام السابق بول روبنسون بالنجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أنه الأفضل في العالم في الوقت الحالي بين كل مهاجمي الأندية الأوروبية.

ووجه بول روبنسون رسالة تحذير مهمة إلى إدارة نادي ليفربول من أجل التوصل إلى حل في أزمة تجديد عقد محمد صلاح، حيث يرتبط بعقد مع ليفربول ينتهي في يونيو 2023 وحتى الآن لم يتوصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب المصري بشأن تمديد عقده.

وقال بول روبنسون في تصريحات نقلتها بعض وسائل الإعلام الإنجليزية خلال الساعات الماضية: «على مسؤولي ليفربول توقيع عقد جديد مع محمد صلاح بأي طريقة، إنه أفضل لاعب في العالم في الفترة الحالية».

وأوضح: «لا أستطيع أن أقول حاليًا إلى أين يمكن أن يذهب محمد صلاح، أرى أن أمامه الفرصة لتعزيز مسيرته المهنية حال البقاء مع ليفربول، وأعتقد أن الفرصة لديه هذا الموسم قوية للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا».

وأضاف: «لا أحد يستطيع أن يلعب بدلًا من محمد صلاح أو يأخذ مكانه في ليفربول، إنه لاعب لا غنى عنه، لو تحدثنا عن الأندية التي يمكنها شراؤه فأعتقد أن هناك باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني، إنهما فقط يمكنهما ضم اللاعب، وهذا كل شيء».

واختتم: «محمد صلاح وليفربول هما ثنائي مثالي لبعضهما البعض، والمهاجم المصري يثير الضوضاء حول مستقبله لكنني أعلم أنه لا يريد المغادرة، ومن المنطقي أن يوقع على صفقة تجديد عقده مع ليفربول».