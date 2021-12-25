كشف الدكتور حسام موافي، حقيقة وأسباب برودة الأطراف، سواء القدمين أو اليدين، بشكل خاص في فصل الشتاء بسبب برودة الجو.

وقال خلال برنامج "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد"، إنّ برودة الأطراف قد تكون ظاهرة طبيعية لا تستحق الاهتمام وأيضًا ربما تكون ظاهرة مرضية تستحق الاهتمام والذهاب إلى الطبيب.

وعن برودة اليدين، أوضح أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أنها قد تكون طبيعية نتيجة القلق والتوتر، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص يشعرون عادة بإحساس عال بالبرد وأحيانا تظهر أيديهم باللون الأزرق نتيجة البرد الشديد.

وتابع: "الجهاز العصبي الذاتي في جسم الإنسان أحيانًا يصدر إشارات تعمل على تضييق الشرايين فيشعر المريض بالبرد"، لافتًا إلى أنه يمكن للأطباء علاج هذه المشكلة.