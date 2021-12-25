مصدر أمني عراقي ينفي إغلاق طريق مطار بغداد واقتحام إحدى بواباته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، المعلومات المتداولة بشأن إغلاق طريق مطار بغداد الدولي واقتحام إحدى بواباته.

وقال المصدر في تصريحات لقناة "روسيا اليوم"، إنّ وسائل إعلام تداولت معلومات بشأن اقتحام فصائل مسلحة لإحدى بوابات المنطقة الخضراء، وهو ما لم يحدث.

وأضاف أنّ طريق المطار مفتوح وأن الحركة طبيعية، على الرغم من وجود بعض المحتجين هناك.

تصريحات المصدر تأتي ردًا على تم تداولها خلال الساعات الماضية، تحدثت عن أن متظاهري ما تعرف بكتائب الحشد الشعبي اقتحموا البوابة الأولى للمطار.

ويحتج أنصار قوى سياسية في العراق خاسرة في الانتخابات ويطالبون بإلغاء نتائجها.

وأمس الجمعة، تجمع مئات من أنصار تحالف الفتح أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء فيما أطلقوا عليها "جمعة البصيرة" وسط استنفار أمني وإغلاق لجسر الجمهورية المؤدّي إلى المنطقة مقر الرئاسات والوزارات السيادية العراقية وعدد السفارات الغربية تتقدّمها الأمريكية والبريطانية إضافة إلى مقري بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي.