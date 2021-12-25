فلسطين: ارتفاع عدد المصابين بمتحور أوميكرون إلى 23

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" ارتفع إلى 23 حالة، بعد تسجيل 5 إصابات جديدة، وجميعهم دون أعراض شديدة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المتحدث باسم الوزارة كمال الشخرة، قوله إن الإصابات المسجلة هي لأشخاص خالطوا مصابين أتوا سابقًا من خارج البلاد، ولم يلتزموا بالحجر الصحي، ولذلك جرت المخالطة لأقاربهم.

وأضاف أن جميع الإصابات داخل الحجر المنزلي، وأن الطواقم الطبية تقوم بمتابعة حالتهم الصحية، مشيرا إلى أن جهودا حثيثة تقوم بها مختبرات الوزارة لكشف أي حالات جديدة سواء على المعابر، أو من القادمين، أو لبعض الحالات التي تأتي من داخل أراضي عام 1948.

وبين أن الأعراض حتى اللحظة خفيفة، ولكن قد يستدعى دخول المصاب المستشفى، بيد أنه لا يوجد حتى الآن حالات في المستشفيات الفلسطينية بهذا المتحور الجديد.

وناشد المتحدث المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والالتزام بالحجر المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض الإصابة، وضرورة إجراء الفحص الطبي.