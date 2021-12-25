تشييع جثمان المطربة سماح صاحبة أغنية «يا إسكندرية يا أجدع ناس»

شيع أهالي محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، جثمان المطربة سماح محمود عبد الحميد، والشهيرة بـ"سماح الإسكندرانية" إلى مثواها الأخير.

وفارقت السيدة سماح، الحياة عن عمر يناهز، 76 عامًا، وذلك عقب تعرضها لوعكة صحية دخلت على إثرها غرفة الرعاية المركزة.

ومن أشهر أغاني المطربة الراحلة، التي ولدت عام 1945، في محافظة الإسكندرية "اقروا الفاتحة لأبو العباس.. يا اسكندرية يا أجدع ناس"، ولحن لها الموسيقار بليغ حمدي أغنية "مسيلي على القمر يا ليلى"، وهي من كلمات الشاعر محمد حمزة.

ويذكر أن الراحلة، شاركت بالتمثيل في عدد من اﻷعمال الفنية من بينها: "مسلسل عادات وتقاليد، وفيلم ضحية حب"، كما قامت بغناء مقدمات بعض المسلسلات الإذاعية منها: "مسلسل عبده وزغلولة"، وكانت متزوجة من الملحن زاهر عبد الحميد، ولديها منه بنت واحدة، وتم تكريمها خلال إحتفالية فناني الإسكندرية عام 2011.