عامر حسين يكشف أسباب إيقاف الدوري قبل شهر يناير

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية المحترفة الأسباب التي دفعته لتأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز وإيقاف الدوري من 27 ديسمبر حتى 6 فبراير القادم.

وقال حسين في تصريحات عبر قناة المحور: "منتخبات عديدة طالبت باستدعاء لاعبيها حتى يوم 3 يناير القادم، ولكننا لم نوافق على طلبها وتم الالتزام بمواعيد الأجندة الدولية، لأنه كان لدينا آمل أن ننهي الجولة الثامنة في موعدها يوم 30 ديسمبر الجاري".

وأضاف: "سموحة أخبرنا أن منتخب السودان سيضم أطهر الطاهر ولذلك قررنا الالتزام بقانون الاتحاد الدولي بترك اللاعب لمنتخب بلاده قبل 14 يوما من بداية البطولة".

وتابع :"أيضًا قررنا الالتزام بمواعيد الأجندة الدولية بين 27 ديسمبر وحتى 6 فبراير 2022، حتى لا ندخل في لغط مع الأندية التي سيرحل عنها أهم لاعبيها في الأيام القادمة للمشاركة في معسكرات منتخبات بلادهم".

وواصل: :وضعت بعض مباريات الدوري في مواعيد متأخرة من الشهر الجاري، لأنه كانت هناك محاولات لعدم إقامة كأس الأمم الإفريقية وضغوط من يويفا والأندية وظل الأمر غير مستقرا".

وأكمل: "كان لابد أن أخبر الأندية بألا يعطوا راحة للاعبين حتى نعرف الموقف النهائي من كأس الأمم، واحتمالية استكمال بقية مباريات الدوري".

وأتم حسين: "وضعت جدول الدوري حتى يوم 30 ديسمبر وهو موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، لاحتمالية إلغاء كأس الأمم حتى لا يتحجج أي فريق، وعندما تم تأكيد موعد البطولة أصدرنا البيان يوم الجمعة بتأجيل تلك المباراة وإيقاف الدوري حتى نهاية البطولة الإفريقية".