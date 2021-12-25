اثنتان من أعضاء فريق بوسي رايوت الروسي تبدآن إضرابا عن الطعام

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بدأت ناشطتان من أعضاء فريق البانك الروسي بوسي رايوت إضرابا عن الطعام في سجن روسي بالقرب من العاصمة موسكو.

وذكرت بوابة ميدوزا المستقلة للأخبار وبوابة الحقوق المدنية أود-إنفو اليوم السبت أن الناشطتين ماريا أليوشينا وليوسيا شتاين طالبتا بعدة أمور منها نقلهما فى زنزانة والسماح لهما بالتواصل معا.

وتقضي الناشطتان حسب هذه المصادر مدة أسبوعين في السجن كعقوبة قضائية.

ألقي القبض على عضوتي فريق البانك الروسي مرارا وحكم عليهما بالسجن لمدد طويلة في الماضي.

يثير هذا الفريق دائما الاهتمام من خلال ظهوره بصورة تحدث ضجة.

اشتهرت أليوشينا عام 2012 على المستوى العالمي بعد أن حكم عليها وزميلتها ناديجا تولكونيكوفا بالسجن لمدة عامين داخل معسكر اعتقال.

وكانت أليوشينا احتجت على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر صلاة أدتها بصورة خارجة داخل إحدى الكنائس.

وصدر في سبتمبر الماضي حكم آخر عليها بتقييد حريتها لمدة سنة واحدة.