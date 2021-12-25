قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الهدف الرئيسي من إنشاء المجمعات الصناعية هو توفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل.

وأضاف خلال افتتاحه مشروعات قومية بمحافظة الصعيد، اليوم السبت: "فيه مشروعات كانت متجبش فلوس.. لكني صممت إنها تتعمل علشان الناس تشتغل، كفاية إن الشخص يرجع بيته ومعاه فلوس.. وده بالنسبة ليا مكسب".

وأوضح أنّ كل المشروعات التي تنفّذها الدولة، يتم ترفيقها بشكل كامل من ماء وكهرباء وغاز حتى لا يتعطل المواطن.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات في صعيد مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد"، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.