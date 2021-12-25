 إصابة ستة أشخاص جراء اصطدام حافلة بشجرة في سنغافورة - بوابة الشروق
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إصابة ستة أشخاص جراء اصطدام حافلة بشجرة في سنغافورة

(د ب أ)
نشر في: السبت 25 ديسمبر 2021 - 10:50 م | آخر تحديث: السبت 25 ديسمبر 2021 - 10:50 م

أصيب ستة أشخاص بعد أن اصطدمت حافلة بشجرة في سنغافورة.

وقالت قوات الدفاع المدني السنغافورية في بيان اليوم السبت إنها تنبهت إلى الحادث في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب صحيفة "ذا ستريتس تايمز".

وكانت الحافلة تسير على طريق زلق من طريق تامبينس السريع باتجاه طريق كالانج - بايا ليبار السريع عندما اصطدمت بالشجرة ، وفقا لما ذكره الدفاع المدني.

وعندما وصل عناصر الدفاع المدني، وجدوا أن السائق / 40 عاما/ كان محاصرا في مقعده ولم يتمكن من تحرير نفسه.

واستخدم الدفاع المدني معدات إنقاذ هيدروليكية لتحريره، ونقلوه فيما بعد إلى المستشفى العام لتلقي العلاج. كما تم نقل المصابين الاخرين إلى المستشفى.

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