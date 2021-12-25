قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ التيارات الإسلامية تريد من الولايات المتحدة الأمريكية مساعدتها في عودة الصعود إلى حكم الدول العربية التي أزيحوا منها بعد مدة من الثورات العربية.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة: "الإسلاميون عايزين من أمريكا تساندهم ويبحثون للعودة لكراسي الطائرة التي طردوا منها بعد الربيع العربي".

وأوضح أنّ الولايات المتحدة بدأت تزيح الشرق الأوسط من اهتماماتها الأساسية وتقوم القوى العربية بإعادة تنظيم نفسها.

وتابع: "القوى العربية تعيد تنظيم نفسها والملعب مش هيبقي فى حكم.. وأمريكا سحبت أيدها من الشرق الاوسط ولازم الدول تظبط علاقتها ببعضها لأن مش هيبقى في المشهد غيرنا، وده أفضل لأن مش هيبقى فى ضهر ولا رقيب ولا مظلة أو عامل ولا قوى تؤدي دور لاعب لضبط الأمن في المنطقة".