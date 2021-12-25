موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فيوتشر

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة فيوتشر غدا الأحد على ستاد السلام، ضمن حسابات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - علي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - بدر بانون - محمود وحيد - علي معلول - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - عمار حمدي - أحمد نبيل كوكا - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - لويس ميكيسوني - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف