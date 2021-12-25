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موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فيوتشر

عمرو فهمي
نشر في: السبت 25 ديسمبر 2021 - 8:20 م | آخر تحديث: السبت 25 ديسمبر 2021 - 8:22 م

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة فيوتشر غدا الأحد على ستاد السلام، ضمن حسابات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - علي لطفي.

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - بدر بانون - محمود وحيد - علي معلول - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - عمار حمدي - أحمد نبيل كوكا - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - لويس ميكيسوني - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمد شريف


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