«التجارى الدولى» يوقع على تعهد الشمول المالى والصحة ضمن 28 بنكا دوليا

انضم CIB إلى 28 بنكا على مستوى العالم قاموا بالتعهد بدعم الشمول المالى والصحة المالية على المستوى الدولى مع تعزيز النظم المالية الأكثر شمولًا بالقطاع المصرفى.

اشترك البنك التجارى الدولى ــ مصر (CIB) ــ أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، مع 28 بنكا دوليا فى تأسيس أول مبادرة جماعية «للتعهد بالشمول المالى والصحة المالية»، وذلك فى إطار مبادئ الخدمات المصرفية المسئولة PRB الخاصة بالمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEPــFI)، وهو ما يعكس التزام البنك بدعم الشمول المالى على المستوى الدولى وتعزيز النظم المالية الأكثر شمولًا بالقطاع المصرفى.

والجدير بالذكر أن CIB هو البنك الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى قام بالتوقيع على هذا التعهد.

وفى هذا السياق، صرح أمين خيرى، رئيس إدارة الشمول المالى فى CIB أن تقديم خدمات مالية رقمية شاملة تلبى احتياجات جميع فئات وشرائح المجتمع هو الطريق الأمثل لتحقيق شمول مالى مستدام، ويقوم البنك التجارى الدولى بتعزيز الشمول المالى من خلال إطلاق العديد من المبادرات على الصعيد المحلى للتوعية بالمنتجات المصممة خصيصًا للفئات التى لا تحظى بخدمات مالية ملائمة بما فى ذلك، محفظة CIB الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدمًا وحسابات «بداية».

والتجارى الدولى هو أحد الأعضاء المؤسسين الذين قاموا بإعداد مبادئ الخدمات المصرفية المسئولة PRB وكونه عضوا فى المجلس القيادى للـ UNEPــFI والمجلس المصرفى للـ PRB، فإن توقيع CIB على هذا التعهد الجديد يعكس التزام البنك الراسخ بممارسات الاستدامة وبالصحة المالية للأفراد الذين لا يحظوا بخدمات مالية ملائمة.