فرنسا تسجل رقما قياسيا بأكثر من 100 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

سجلت فرنسا رقما قياسيا لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، متخطية حاجز الـ100 ألف إصابة في يوم واحد، وذلك في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخاذ إجراءات لاحتواء التفشي السريع لمتحور "أوميكرون".

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة التي سجلتها فرنسا اليوم السبت 104 آلاف و611 حالة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الصحة العامة، وذلك مقابل 94 ألفا و124 إصابة جرى تسجيلها في اليوم السابق، كما أضافت البلاد 84 حالة وفاة.

ويوجد حاليا أكثر من 16 ألف شخص يعالجون في المستشفيات، من بينهم حوالى 3300 شخص في العناية المركزة.

وبالنظر إلى الأعداد المتزايدة بشكل كبير، أشارت الحكومة الفرنسية إلى اعتزامها تشديد قواعد الوصول إلى أماكن معينة، بما في ذلك المطاعم والمؤسسات الثقافية.

وحاليا، يحتاج الشخص إلى إثبات أنه تلقى التطعيم أو تعافى مؤخرا من الفيروس أو يٌظهر نتيجة اختبار سلبية لدخول معظم الأماكن.