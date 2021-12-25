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انتقد بابا الفاتيكان، فرنسيس الأشخاص الذين ينظرون في الاتجاه الآخر، ويتجاهلون المشكلات، وذلك خلال رسالته بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس)، فيما دعا إلى وضع نهاية للحروب وللعنف الأسري.

وقال البابا: "مازلنا نشهد عددا كبيرا من الصراعات والأزمات والخلافات. لا نكاد نلحظ حتى الآن نهاية لها ".

وتحدث عن مناطق تواجه أزمات مثل سورية وإثيوبيا وأفغانستان واليمن وأوكرانيا ومناطق أخرى.

وقال من كاتدرائية القديس بطرس، بينما كانت الأمطار تسقط "نحن نجازف بعدم سماع صرخة الألم والحزن، للكثير جدا من أشقائنا وشقيقاتنا".

وأضاف أنه يخشى من عدم وجود استعداد لإجراء حوار.

وصلى البابا أيضا من أجل النساء، ضحايا العنف، في خضم الجائحة وللأطفال، الذين يعانون من سوء المعاملة ولكبار السن، الذين يعانون من الوحدة.

وبعد ذلك، منح البابا البركة التقليدية "للمدينة وللعالم" وتمنى للمؤمنين عيد ميلاد سعيد.