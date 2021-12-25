تطوير موقف حضارة أسفل محور صفط اللبن ببولاق الدكرور

خصصت محافظة الجيزة، ساحة كانت مستغلة موقف لسيارات هيئة النظافة أسفل محور صفط اللبن بحي بولاق الكرور، وتجهيزها بشكل حضاري كموقف نموذجي ليكون بديلا للموقف العشوائي بمنطقة الشوربجي والذي سيساهم بشكل كبير في حل أزمة الاختناقات المرورية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الموقف الجديد سيساهم في حل المشكلات المرورية بالمنطقة لاستيعاب أكبر عدد من سيارات السرفيس المنتشرة بصورة غير منظمة بشارع الشوربجي، ذاكرا أن ذلك التطوير جاء في إطار خطة الدولة في تطوير منظومة المواقف وساحات الانتظار لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، فى بيان اليوم، أن تطوير الموقف تضمن رفع كفاءته وتنفيذ تطوير شامل له ودعمه بعدد من الموظفين والبوابات لخروج ودخول المركبات، لإحكام السيطرة عليه وظهوره بشكل حضاري لائق لخدمة المواطنين.

ووجه المحافظ، جهاز السرفيس بالتعاون مع حي بولاق الدكرور بسرعة نقل سيارات السرفيس الموجودة بالمنطقة للموقف الجديد.

وشدد المحافظ، على ضرورة التنبيه على سائقي سيارات السرفيس بالالتزام بالمكان المخصص لهم وعدم السماح لهم بالانتظار الخاطئ بالطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الحملات على سيارات السرفيس والنقل الجماعي لتحقيق الانضباط المروري.