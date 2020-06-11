الأردن يسجل 41 وفاة و1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 41 وفاة و 1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 12 ألفا و 444 وفاة والإصابات إلى مليون و 51 ألفا و 421.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 45 ألفا و 285 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 108 حالات، فيما غادرت 88 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ولفت الموجز إلى تسجيل 3897 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 993 ألفا و 692 حالة.

وأضاف الموجز أن 25 ألفا و 50 فحصا مخبريا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 13 مليونا و 308 آلاف و 4 فحوصات، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 65ر4 في المئة.