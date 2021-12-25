وصول الرئيس السيسي إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات التنموية بقطاع الصعيد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى محافظة قنا؛ لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بقطاع الصعيد.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات في صعيد مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد"، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.