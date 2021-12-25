أستاذة تخطيط عمراني: جبانات مصر التاريخية تعرضت لإهمال كبير في العصر الحديث

قالت الدكتورة جليلة القاضي، أستاذة التخطيط العمراني المتفرغة في جامعات فرنسا، إن هناك اهتمام كبير منذ القدماء المصريين بشأن المقابر حيث اعتبروها المستقر الآخير والتي يجب الاهتمام بها وأصبحت أشبه بالقصور، مشيرةً إلى أن الشكل المعماري للمقابر الآن خاص بمصر فقط وغير متواجد في أي مكان حول العالم.

وتابعت خلال مداخلة مع الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن بعض الأسر تعتبر المقابر كمكان يمكن الجلوس فيه، حتى أن البعض يمكث بالليالي داخلها، لافتةً إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الجبانات داخل مصر فهي موقع تاريخي وتراثي وتم إنشائه منذ 1400 سنة.

استكملت، أن إنشاء الجبانات في مصر سبق تشييد القاهرة الفاطمية، متابعةً أن هذه الجبانات تحتوى على مقابر لأولياء الله الصالحين وبعض من الصحابة، والملوك والملكات على مر العصور، ومنذ إنشائه حتى الوقت الحالي وباختلاف الحكام تم إضافة تجمعات جديدة مما جعلها بهذا الشكل المعهود عليه.

وأضافت، أن جبانات مصر التاريخية تعرضت لإهمال كبير في العصر الحديث على الرغم من تسجيلها مع القاهرة الفاطمية من قديم الزمان، حيث أنها تعبر عن التراث الإنساني وتعبر عن القاهرة بكل تاريخها وكل من مر بها.

وأوضحت، أن بسبب تشييد محور الفردوس العام الماضي، تم إزالة العديد من الأحواش والتي مسجلة ضمن قوانين التراث الحضاري، مشيرةً إلى أن لجنة التنسيق الحضاري اختارت الأحواش التس يتم إزالتها على الرغم من أن هذه المنطقة تعتبر منطقة تراثية.