وزير النقل: 240 مليار جنيه نصيب الصعيد من شبكة القطارات الكهربائية السريعة

قال وزير النقل كامل الوزير، إن شبكة القطار الكهربائي السريع تشمل 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال 1825 كيلومترًا بتكلفة 360 مليار جنيه منها 1165 كم لخطي الصعيد بتكلفة 240 مليار جنيه.

وأضاف الوزير خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي باحتفالية افتتاح عدد من المشروعات التنموية بصعيد مصر، أن الشبكة الكهربائية الجديدة تحقق توفير الوقت والحفاظ علي البيئة وتخدم خطط التنمية المستدامة، إذ أن السرعة التصميمية للشبكة 250 كم/ الساعة.

وأشار إلى أن هذه الخطوط تشمل "العين السخنة/ العاصمة الإدارية/ العلمين الجديدة/ مطروح" الجاري تنفيذه بطول حوالي 660 كيلومترًا، و"أكتوبر/ أسوان/ قنا/ سفاجا" بطول 925 كيلومترًا، و"قنا/ الغردقة/ سفاجا" بطول 240 كيلومترًا.