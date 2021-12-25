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يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم عددا من المشروعات التنموية بصعيد مصر بينها 5 محاور عرضية على نهر النيل تربط بين الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي لتحقيق التنمية الشاملة.

وتشمل المحاور الخمسة المقرر افتتاحها كلًا من كلابشة بمحافظة أسوان، وقوص بقنا، وسمالوط بالمنيا، وعدلى منصور ببني سويف، وديروط بأسيوط.

في السطور التالية، نستعرض عددا من المعلومات عن محور ديروط على النيل بمحافظة أسيوط:

- يبلغ الطول الإجمالى للمحور 42 كيلومترًا وعرض 21 مترًا بواقع حارتين في كل اتجاه.

- تم تنفيذ مشروع إنشاء المحور على 3 مراحل وفقًا لقياسات الجودة العالية.

- امتدت المرحلة الأولى من طريق الحوطا شرقًا حتى تقاطع الزراعى الغربى غرباً بتكلفة 1.9 مليار جنيه.

- وشملت المرحلة الأولى 13 عملًا صناعيًا عبارة عن 10 كباري ونفقين وبربخ واحد، منها كوبريين رئيسيين أحدهما أعلى نهر النيل وآخر أعلى ترعة الإبراهيمية والسكة الحديد.

- تمتد المرحلة الثانية من كوبري السكة الحديد حتى التقاطع مع طريق الصعيد الصحراوي الغربى بطول 14 كم.

- وامتدت المرحلة الثالثة من طريق الحوطا حتى الطريق الصحراوى الشرقى بطول 13 كم.

- يساهم المشروع في ربط الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة- أسيوط) بالطريق الزراعى الغربى عابرا نهر النيل وسكة حديد (القاهرة – أسوان) جنوب مدينة ديروط حتى طريق الصعيد الصحراوي الغربى.

- يخفف المحور الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي الذي تجرى به أعمال تجديدات وصيانة حاليًا.

- يوفر استخدام المحور الوقود والوقت وتكلفة نقل البضائع مما يساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج وسعرها النهائي لدى المستهلك.