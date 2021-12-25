آيات قرآنية تستهل افتتاح مشروعات قومية بالصعيد بحضور الرئيس السيسي

انطلقت فعاليات افتتاح مشروعات قومية بصعيد مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، من محافظة قنا.

واستهلت الفعاليات بآيات قرآنية تلاها القارئ خالد الجارحي.

ويفتتح الرئيس السيسي، اليوم السبت، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.