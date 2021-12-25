كامل الوزير: رفع آخر عربة قديمة من خطوط السكة الحديد هدية الرئيس للشعب

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنه تم التعاقد على توريد 1300 عربة جديدة سكة حديد في واقعة غير مسبوقة في مصر.

وأضاف خلال افتتاح مشروعات قومية بمحافظات الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه يتم رفع كفاءة وتجديد 1313 عربة بتكلفة إجمالية تصل إلى 19 مليار جنيه.

وذكر أنه سيتم رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب يوميًّا في 2014 إلى 1.5 مليون راكب في 2024.

وتابع: "هدية الرئيس للشعب المصري ستكون الاحتفال برفع آخر عربة قديمة من خطوط السكة الحديد، لتكون كل العربات جديدة أو مجددة بدءًا من مطلع يناير".

ويفتتح الرئيس السيسي، اليوم السبت، من محافظة قنا سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.