أستاذ أوبئة: انتشار متحور أوميكرون 3 أضعاف سلالة دلتا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن المخاوف من متحور «أوميكرون» كورونا تتعلق بـ3 أمور أولها سرعة الانتشار، منوهًا إلى أن انتشار «أوميكرون» 3 أضعاف متحور «دلتا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة الموطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا تؤدي إلى الضغط على المستشفيات وأزمة لدول عديدة، منوهًا إلى أن القدرة الاستيعابية للمنظومات الطبية في دول جنوب أوروبا قليلة.

وأشار إلى أن مشكلة «أوميكرون» تتمثل في هروبه من اللقاحات، قائلًا إن لقاح كورونا يحمي من الوفيات بنسبة تفوق 95%، ويحمي من الدخول إلى المستشفى والعناية المركزة بنسبة 90%، لكن حمايته من الأعراض الخفيفة إلى المتوسطة قلت بصورة كبيرة.

وأوضح أستاذ علم انتشار الأوبئة، أن جميع الحالات التي دخلت إلى المستشفيات إما غير حاصلة على اللقاح، أو تخطت 6 أشهر بعد حصولها على الجرعة الثانية، قائلًا إن التأكد من مدى شراسة متحور «أوميكرون» سيكون بحلول يناير المقبل.

ولفت إلى أن الدراسة التي أجريت على شراسة متحور «أوميكرون» ذكرت بأن المتحور يصيب الجهاز التنفسي العلوي أكثر من السلفي، مؤكدًا أن إثبات الأمر بالدليل العلمي شهر يناير المقبل، مؤشر جيد على صعف فيروس كورونا.

وذكر أن «الفيروس في العموم يتحول إلى الأكثر انتشارية والأقل خطورة»، متابعًا: «مع فيروس كورونا الأمر مختلف بسبب حدوث أمور غريبة في الدراسات الخاصة به، ونتمنى أن يحذو حذو نهج الفيروسات في العموم».