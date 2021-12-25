أستاذ هندسة طرق: مشروعات النقل بالصعيد تدعم التنمية المستدامة

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن المحاور التي تم افتتاحها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، في صعيد مصر تعتبر شريانا من شرايين الحياة لربط المحافظات بعضها ببعض، لافتًا إلى أنها تساهم في التنمية المستدامة سواء كانت زراعية أو اقتصادية أو عمرانية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "DMC"، السبت، أن مشروعات الطرق والنقل تعتبر من مشاريع البنية الأساسية التي اهتم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووجه بها منذ توليه الرئاسة.

وأشار إلى أن مشروعات النقل في الصعيد تعتبر تدعيم للتنمية المستدامة بعد سنوات من الإهمال بمحافظات الصعيد.

وتابع، أن الدولة المصرية عملت منذ 2014 على إيجاد حلول جذرية للمشاكل الخاصة بالبنية الأساسية وقطاع النقل والطرق، مضيفًا أن المشروعات سيكون لها دور في توطين الصناعة في الصعيد وسيكون له مردود حتى لا تكون هذه المحافظات طاردة للسكان.

واستكمل، أن شبكة الطرق ستعمل على دعم خطة الدولة في الانتشار الأفقي وخلخلة الوادي الضيق وعمل مدن جيدة في الظهير الصحراوي، متابعًا أن الطرق والمحاور الجديدة تسهم في دفع عجلة التنمية والترويج للسياحة داخل محافظات الصعيد.