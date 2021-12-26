ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس الحكومة المغربية الأوضاع في المنطقة العربية

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اجتماعه اليوم السبت مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الأوضاع في المنطقة العربية وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادلا وجهات النظر بشأنها.

ويقوم رئيس الحكومة المغربية حاليا بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

وبحث الجانبان العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المغربية، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة الاستثمارية والاقتصادية التي تدفع عملية التنمية في البلدين وتعود بالخير على شعبيهما الشقيقين، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتطرق ولي عهد أبوظبي ورئيس الحكومة المغربية إلى معرض "إكسبو 2020 دبي" وأهمية حضور الدول العربية الشقيقة التي تشارك العالم إسهاماتها وأحدث إبتكاراتها في مجالات حلول الاستدامة التي تخدم مستقبل البشرية وتحسن جودة حياة المجتمعات.