متحدث روسى: موسكو تنتظر ردا من أمريكا والناتو على مقترحات الضمانات الأمنية

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا مهتمة بالحصول على رد من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية في أسرع وقت ممكن، لكن لا يوجد موعد محدد.

وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي، أورده موقع"آر تى عربي" اليوم السبت: "لا توجد مواعيد نهائية ومحددة (للرد الأمريكي والناتو). نحن مهتمون بذلك ونتطلع إلى ذلك في أسرع وقت ممكن".

وبحسب الموقع، وزعت وزارة الخارجية الروسية في 17 ديسمبر الجاري، مسودتي وثيقتين روسيتين بشأن ضمانات أمنية قانونية طلبتها من الولايات المتحدة وحلف الأطلسي، لخفض حدة التوترات العسكرية في أوروبا.

وفي وقت سابق، ورد أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أبلغ مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، أن موسكو مستعدة لبدء المفاوضات على الفور حول مسودة هذه الوثائق، وسيمثل روسيا في المشاورات نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا الناتو في وقت سابق إلى بدء مفاوضات جوهرية بهدف تزويد روسيا بضمانات أمنية موثوقة وطويلة الأجل.

وأوضح أن الضمانات القانونية الموثقة هي بالضبط التي تحتاجها موسكو، لأن الزملاء الغربيين لم يفوا بالتزاماتهم الشفوية.