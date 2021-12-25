القومي للمرأة بالمنيا ينظم احتفالية لذوي الهمم بالتعاون مع المجتمع المدني

قالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس بالمنيا، إن مقر الفرع شهد اليوم احتفالية لذوي الهمم فى إطار الاحتفالات باليوم العالمي لذوي الإعاقة، بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية، وقصر ثقافة المنيا.

ومن ناحيته، أشاد الدكتور عيد عبد الواحد، عميد كليتي التربية وتربية الطفولة، بالدور الريادي الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة بالاهتمام والرعاية للفئات المجتمعية المختلفة وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحدث عن أهمية الشراكة والتكاتف بين الجهات المعنية مع مؤسسات المجتمع المدني للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي سياق متصل، سلمت مقرر الفرع 3 كراسي كهربائية متحركة لثلاث أشقاء من الأشخاص ذوى الإعاقة، والإعداد لتسليم 16 من الأجهزة التعويضية لسيدات وفتيات من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تقديم هدايا للأطفال ذوي الهمم الحاضرين بالحفل وهدايا تذكارية للحضور.