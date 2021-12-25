تعرف على الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا

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أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

ويضم الجهاز كلا من: أبو العنين شحاتة مديرا فنيا، ياسر مصطفى مديرا للكرة، محمود إسماعيل الخطيب مدربا عاما، ودكتور محمد رؤوف مدربا مساعدا، ووليد أوشا مدربا مساعدا، ومحمد إسماعيل مدرب حراس مرمى، والدكتور وائل حسين طبيب الفريق، ومحمد السيد أخصائي علاج طبيعي، ومحمد خضراوي أخصائي تدليك، وأمير مختار مدير إداري، وسامر سيد إداري.

وعلى جانب آخر، يتولى نور مدكور عضو مجلس الإدارة مهمة الإشراف على الفريق.