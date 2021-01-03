ماليزيا تحث لجان إدارة الطوارئ على إرسال مساعدات مالية لضحايا الفيضانات

أمرت لجنة إدارة الأزمات الاتحادية في ماليزيا لجان مواجهة الكوارث في الولايات والمقاطعات بإرسال نفقات مالية لإغاثة ضحايا الفيضانات.

وقال أمين الدين هاشم، المدير العام لوكالة إدارة الكوارث الوطنية إن اللجنة الاتحادية وجهت أموالا بالفعل للجان الولايات والمقاطعات لهذا الغرض، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" الماليزية.

وأضاف أن جميع الوكالات الاتحادية تمت مطالبتها بمناقشة لجان إدارة الطوارئ على مستوى الولايات والمقاطعات لتنسيق أنشطة ما بعد الفيضان في المناطق المتضررة.

وذكر أن "مياه الفيضان انحسرت في معظم المناطق. ووجهت لجنة إدارة الكوارث الاتحادية (الوكالات) عبر وكالة إدارة الكوارث الوطنية لتنسيق الخطط والأنشطة لما بعد الكارثة، التي تشمل إرسال موارد حكومية ومشاركة المنظمات غير الحكومية".

وقال المفتش العام للشرطة في ماليزيا، تان سري أكريل ساني عبد الله ساني، إن الفيضانات التي ضربت عدة ولايات في أنحاء البلاد أودت بحياة 46 شخصا حتى الساعة الرابعة من فجر اليوم السبت بالتوقيت المحلي. ولا يزال خمسة رجال في عداد المفقودين في ولاية بهانج.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) عن المفتش العام، وقعت 25 حالة وفاة جراء الفيضانات في ولاية سلاجور، 17 رجلا وثمان نساء، في حين وردت تقارير عن حدوث 18 وفاة في باهانج، 12 رجلا وأربعة نساء وطفلان.