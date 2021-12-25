ترودو: الصين تؤلب الدول الغربية على بعضها البعض

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن الصين تؤلب الدول الغربية على بعضها البعض ،وإن الدول الديمقراطية يجب أن تشكل "جبهة موحدة" ردا على ذلك .

وذكر ترودو في مقابلة مع شبكة "جلوبال نيوز" التلفزيونية اليوم السبت: "اندلع تنافس بين الأصدقاء لأننا ديمقراطيات رأسمالية تحاول أن تحسن أوضاعها، وخاصة في ضوء الفرصة الاقتصادية الاستثنائية لارتفاع مستوى الطبقة المتوسطة الصينية".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ترودو قال: "إننا نتنافس، واتجهت الصين إلى التسبب في نزاعات بيننا بمهارة شديدة من حين لآخر في سوق مفتوح بالطريقة التنافسية".

وأضاف: "نحتاج إلى تحسين أسلوب العمل المشترك والتمسك بموقفنا، بحيث لا تتمكن الصين من استغلال الفرص وتقسمنا إلى أطراف متناحرة".

وجاءت تصريات ترودو في وقت مشحون بين الحكومتين، حيث احتجزت الصين كنديين اثنين لنحو ثلاث سنوات واتهمتهما بالتجسس، وهي الخطوة التي رأتها كندا بمثابة انتقام من القبض على مينج وانتشو المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية للاتصالات.