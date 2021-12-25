شخصيات رسمية وقضاة ونواب يحضرون قداس عيد الميلاد للأقباط الكاثوليك

شاركت شخصيات رسمية وقضاة ونواب وحزبيون في قداس عيد الميلاد المجيد للأقباط الكاثوليك وفقا للتقويم الغربي، والذي ترأسه بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر الأنبا إبراهيم إسحق، بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر مساء اليوم الجمعة.

ووجهت الكنيسة القبطية الكاثوليكية الشكر، باسم البطريرك رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر وباسم السينودس المقدس وباسم شعب الكنيسة خالص الشكر لكل من حضر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وحسب بيان صحفي، فقد خصت الكنيسة بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أناب عنه للتهنئة عبد العزيز الشريف، أمين رئاسة الجمهورية.

كما وجهت الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق الذي أناب عنه اللواء منتصر فخر الدين.

ووجهت الكنيسة الشكر، لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين حضروا، وهم: "طارق شكري، عمرو السنباطي، أيمن عثمان، ندى ألفي، أحمد فتحي، فريدي البياضي، وجميل حليم، هادي مرجان، عايدة نصيف، نفين جورج الأنطوني، هيام فاروق، سهير أديب، هشام سويلم، فيكتور فاروق، شيرين فراج، كامل عبد المسيح.

كما وجهت الشكر للقضاة والمستشارين، من نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة المستشار خالد زين الدين رئيس نادي مستشاري الدولة، والمستشار أمين السيد عبد الرحيم وكيل هيئة قضايا الدولة، والمستشار نور الدين محمد مساعد وزير العدل للتشريع".

كما وجهت الشكر، لكل من: "نادية هنري العضو السابق بمجلس النواب، والمهندس أحمد شكري، والدكتور مراد ثابت مستشار محافظ الإسكندرية للشؤون الطبية، العقيد أحمد نور رئيس حي شرق مدينة نصر".

وشكرت الكنيسة، من الأحزاب؛ من حزب المصريين الأحرار، هبة واصل أمين عام الحزب، وريمون ناجي عضو المكتب السياسي، وحزب حماة الوطن وحضر عنه إيهاب هلال أمين عام القاهرة ومعه، الدكتورة هدي يسى، وأيمن عامر، باسم عكاشة ، نجوى فتحي، أحمد الأشعل، هالة كيرا، هشام عاطف، عاطف حسان، أحمد عبده، والدكتور القس مجدي زخاري، بجانب عماد تامر عضو حزب الوفد، جيهان تامر عضو حزب التجمع، بالإضافة إلى ماهر عدلي منسق عام كنائس مدينة نصر ومصر الجديدة.

كما شكرت الكنيسة من أرسل باقات ورود، وهم النائب طارق شكري، ونادي مستشاري قضايا الدولة، والنائب محمد مصطفى السلاب الذي حضر لتهنئة البطريرك بالمقر البطريركي.