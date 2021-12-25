روسيا تعيد بعض قواتها إلى قواعدها بعد تدريبات بالقرب من حدود أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتزامها إعادة أكثر من 10000 جندي إلى قواعدهم الدائمة في المنطقة العسكرية الجنوبية بعد تدريبات استمرت أكثر من شهر في المنطقة، بما في ذلك أيضا ميادين قريبة من الحدود الأوكرانية.



وبحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، استنادا إلى بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، جرت التدريبات في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك منطقتا القرم وروستوف المتاخمين للحدود الأوكرانية.



وتشير تقديرات أوكرانيا إلى وجود 122 ألف جندي روسي في المنطقة الحدودية مع روسيا، والبالغ طولها 200 كيلومتر، مقارنة بـ100 ألف جندي قبل أسابيع فقط عندما أعلنت دول غربية ومسؤولون في كييف أن روسيا تواصل حشد قوات تمهيدا لشن هجوم محتمل.



وكان مسؤول أمريكي كشف لصحفيين أول أمس الخميس، بشرط عدم الإفصاح عن هويته، أن الولايات المتحدة ترى بوادر حملة تضليل متصاعدة من جانب روسيا بغرض زيادة الضغوط على كييف.